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Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

06.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:36Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya , karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de 7 puanla ligin en alt basamağında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazartesi günü sahasında oynacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yan pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Levent Gülen ve Alpay Çelebi ile Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Nurettin Korkmaz katılmadı. Yasir Subaşı ile Umut Bulut da takımdan ayrı düz koşu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntü

- Genel ve detay görüntüler



İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Spor

Kaynak: DHA

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