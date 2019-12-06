Haberler » Spor » Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

06.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:43Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya , karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de 7 puanla ligin en alt basamağında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazartesi günü sahasında oynacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yan pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Levent Gülen ve Alpay Çelebi ile Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Nurettin Korkmaz katılmadı. Yasir Subaşı ile Umut Bulut da takımdan ayrı düz koşu yaptı.



İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:22 Maçın ardından - Spor
19:20 Kasımpaşa-Beşiktaş maçından notlar - Spor
19:14 Stjepan Tomas: "Gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz" - Spor
19:11 Denizlispor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı! - Spor
19:08 Kasımpaşa taraftarından 'Fikret Orman' göndermesi - Spor
19:07 Tayfur Havutçu Kasımpaşa'da ilk maçına çıktı - Spor
18:49 Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-1 yendi - Spor
17:14 Jose Mourinho gözünü Dzeko'ya dikti - Spor
17:04 Fernando Muslera Galatasaray'ı sırtlıyor! - Spor
16:46 Spor spikeri Jane Slater aldatıldığını akıllı bileklik sayesinde öğrendi - Spor
8.12.2019 19:34:32