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Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de kötü günler geçiren Kayserispor, haftanın kapanış maçında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

09.12.2019 22:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:26

Süper Lig'in 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Kayserispor, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 9. dakikada Artem Kravets kaydetti.

KAYSERİSPOR HAFTAYA GAZİANTEP'E KONUK OLACAK

Bu sonuçla Kayserispor puanını puanını 10'a yükseltti. Son 5 maçta 3 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor ise 17 puanda kaldı. İstikbal Mobilya Kayserispor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti

Spor


HABER YORUMLARI (1)
ADIL:Rızelıler gol ıcın neye ıtıraz edıyor. Alı gultıken gıbılerı bıraz AVR UPA LIG LERINI IZLESINLER?????
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