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Kayserispor'da 2 ayrılık

İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılıklar devam ediyor. Son dakika haberine göre; daha önce 7 futbolcunun ayrıldığı Kayserispor'da son olarak takım kaptanları Umut Bulut ve Şamil Çinaz, kulüple yollarını ayırdı.

13.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:04

İstikbal Mobilya 'da 2 futbolcu vedalaştı. Umut Bulut ile Şamil Çinaz Kayserispor'dan ayrıldı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile günlerdir idmana çıkmayan, dün yapılan ödeme sonrasında idmana çıkan Kayserispor kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz ayrılık kararı aldı.

Kayserispor yönetiminden bekledikleri ilgiyi göremeyen Umut Bulut ile Şamil Çinaz, bugün teknik heyet ile yaptığı görüşme sonrasında ayrılık kararı aldı ve takım arkadaşları ile vedalaştı. Umut Bulut ile Şamil Çinaz, sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için TFF'ye başvuru yaptı.

Umut Bulut ile Şamil Çinaz, Kayserispor tesislerinden ayrılırken bir açıklama yapmadı.

AYRILAN SAYISI 7 OLDU

İstikbal Mobilya Kayserispor'da devre arası gelmeden takımdan ayrılan oyuncu sayısı 7 oldu.

Kayseri ekibinden daha önce; Tavares, Adebayor, Ntep, Atilla Turan, Bilal Başacıkoğlu ayrılmıştı.

Kayserispor'da 2 ayrılık

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Spor

Kaynak: İHA


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ŞAHTAN:Umut bey Fenere gol at yat yok böyle bir takım yok öyle bir dünya.
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