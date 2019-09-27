Haberler » Spor » Haber

Kayserispor'da 3 eksik var

İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor deplasmanına 3 eksik ile çıkacak.

27.09.2019 13:19Kayserispor'da 3 eksik var
İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor deplasmanına 3 eksik ile çıkacak.

Süper Lig 6.haftasında Konyaspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 eksik var. Geride kalan 5 haftada 3 beraberlik 2 yenilgi alan Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Artem Kravets, Şamil Çinaz ve Alpay Çelebi bu hafta yine oynayamayacak.

Takımdan ayrı çalışan Artem Kravets ile Şamil Çınaz'ın 1-2 haftadan hazır hale gelebileceği Alpay'ın ise ligin ikinci yarısına hazır hale gelmesi için tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz hafta hasta olmasına rağmen forma giyen Pedro Hernique'nin ise rahatsızlığının tamamen geçti ve forma giyebilecek. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:11 Adana Demirspor'u merdiven boşlukları yaktı
17:01 Zirve için düşe kalka yarıştılar
16:54 Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'nden Kayserispor'a destek
16:41 Antalyaspor iç saha şanssızlığını Yeni Malatyaspor ile kırmak istiyor
16:37 İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Bedir: "Şimdi birlik zamanı"
16:36 Para Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakalarından 1 altın 1 Bronz Madalya
16:36 Hidayet Türkoğlu'ndan 2019-2020 sezonu mesajı