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Kayserispor'da 3 eksik var

İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor deplasmanına 3 eksik ile çıkacak.

27.09.2019 13:25Kayserispor'da 3 eksik var
İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor deplasmanına 3 eksik ile çıkacak.
Süper Lig 6.haftasında Konyaspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 eksik var. Geride kalan 5 haftada 3 beraberlik 2 yenilgi alan Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Artem Kravets, Şamil Çinaz ve Alpay Çelebi bu hafta yine oynayamayacak.
Takımdan ayrı çalışan Artem Kravets ile Şamil Çınaz'ın 1-2 haftadan hazır hale gelebileceği Alpay'ın ise ligin ikinci yarısına hazır hale gelmesi için tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz hafta hasta olmasına rağmen forma giyen Pedro Hernique'nin ise rahatsızlığının tamamen geçti ve forma giyebilecek.
(İHA)

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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