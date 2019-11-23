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Kayserispor'da 4 eksik var

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 4 futbolcu sakatlıktan ötürü Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

23.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:46Kayserispor'da 4 eksik var
İstikbal Mobilya 'da 4 futbolcu sakatlıktan ötürü maçında forma giyemeyecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Levent Gülen, Adryan Tavares, Atila Turan ve Bernard Mensah yarın Kayseri'de oynanacak Sivasspor maçında takımındaki yerini alamayacak. Arka adalesinde zorlama olan Atila Turan, ön çapraz bağlarından ameliyat olan Levent Gülen, alt adalesinde sertleşme olan Adryan Tavares maç kadrosunda olmayacak. Kasık adale grubunda zorlanmaya bağlı ağrısı bulunan ve son çalışmada düz koşu yapan Bernard Mensah da, Sivasspor maçı kadrosunda yeralmayacak. Ayrıca Paul Georges Ntep'in de kadroya dahil edilmeyeceği öğrenildi. Teknik Direktör Bülent Uygun'un Sivasspor maçına Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Aymen Abdennour, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Şamil Çinaz, Dja Djedje, Umut Bulut, Pedro Henrique ve Emmanuel Adebayor 11'i ile başlaması bekleniyor.

Emre Demir, Ben Rienstra, Bilal Başacıkoğlu, Nurettin Korkmaz, Artem Kravets, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt gibi isimler ise yedekler arasında olacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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