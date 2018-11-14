Kayserispor'da 4 Futbolcu Sınırda

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
sezonunda geride kalan 12 haftada 12 puanla 15.sırada yer alan Kayserispor
'da 4 futbolcu kart sınırında.
Ligin 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor
ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takımda Atila Turan, Rajko Rotman, Tjaronn Chery
ve kırmızı kart cezalısı Tiago
Lopes'in 3 sarı kartı bulunuyor.
Bu 3 isimden Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu ve Rajko Rotman, Aytemiz Alanyaspor
maçında sarı kart görmesi halinde ligin 14.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Trabzonspor
maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca Galatasaray
maçında kırmızı kart gören Tiago Lopes, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek ve ardından cezası tamamlamış olacak. Lopes, Trabzonspor maçında yeniden forma giyecek ve bu maçta sarı kart görmesi halinde 15.haftasında deplasmanda oynanacak olan Kasımpaşa
maçında forma giyemeyecek. - KAYSERİ
Lefter Küçükandonyadis,Kayserispor
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:05