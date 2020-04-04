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Kayserispor'da 5 futbolcu sokağa çıkayamacak

Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen 5 futbolcu bugünden itibaren sokağa çıkamayacak.

04.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:04
Kayserispor'da 5 futbolcu sokağa çıkayamacak
Hes Kablo Kayserispor 'da forma giyen 5 futbolcu bugünden itibaren sokağa çıkamayacak.

Süper Lig'de mücadele eden Hes Kablo Kayserispor'da 5 genç futbolcu bugünden itibaren dışarı çıkamayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamış ve 65 yaş üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarından sokağa çıkmasına yasak getirilmişti. Alınan bu karar sonrasında Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen Ömer Uzun (23 Şubat 2000), Ramazan Emirhan Civelek (5 Ocak 2000), Nurettin Korkmaz (27 Haziran 2002), Doğan Alemdar (29 Ekim 2002) ve Emre Demir (15 Ocak 2004) yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.

Sarı-Kırmızılı kulüp, bu kararın ardından 5 futbolcuyu tesislere alarak antrenmanlarını tesislerde yapmalarını sağlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Hes Kablo, Spor
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Haberler ›› Spor ››Kayserispor'da 5 futbolcu sokağa çıkayamacak - Spor

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