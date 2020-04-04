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Kayserispor'da 5 futbolcuya sokağa çıkma yasağı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler için sokağa çıkma yasağı getirilmesini açıklamasının ardından Hes Kablo Kayserispor'dan 5 futbolcu sokağa çıkamayacak.

04.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:55
Kayserispor'da 5 futbolcuya sokağa çıkma yasağı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler için sokağa çıkma yasağı getirilmesini açıklamasının ardından Hes Kablo Kayserispor 'dan 5 futbolcu sokağa çıkamayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler sokağa çıkamayacak. Uygulanan tedbirler kapsamında Hes Kablo Kayserispor'da 20 yaşın altında olan, Nurettin Korkmaz (17), Ömer Uzun (20), Doğan Alemdar (18), Emirhan Civelek (20) ve Emre Demir (16)  sokağa çıkamayacak. Futbolcular antrenmanlarını evlerinde sürdürecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kayserispor, Spor
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Haberler ›› Spor ››Kayserispor'da 5 futbolcuya sokağa çıkma yasağı - Spor

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