30.06.2019 14:41
Haberler » Spor » Haber

Kayserispor'da 6 değişiklik

Kayserispor

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetiminde 6 değişiklik yapıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetiminde 6 değişiklik yapıldı.

Olağanüstü seçimli Genel Kurul yapan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 6 isim yeni dönemde görev almadı, yerine yeni isimler dahil edildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni bir dönem başladı. Mevcut Başkan Erol Bedir, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında güven tazeledi. Bedir, yeni dönemde 6 isim değişikliği yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un son 2,5 yıllık döneminde görev alan Naci Bedir, Mehmet Dönmez , Bahadır Kul, Hasan Ahmet Eskici, Erhan Karacaoğlan ve Orhan Madenoğlu yeni dönemde yeralmayacak.

Bu 6 ismin yerine ise Gökhan Çetinsaya , Mustafa Tokgöz, İsa Gün, Hamdi Elcuman, Mevlüt İlbağı ve Furkan Ergüneş Yönetim Kurulu içerisinde görev yapacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya , Kayserispor , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:08 Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
16:07 Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'ndan 1 altın ve 1 bronz madalyayla döndü
16:05 Dzyuba, Azmoun ve Shatov Becerilerinin Gösterisi
16:05 ABD Turu Golleri Vs İngilizce Takımları
16:00 Amed Sportif Faaliyetler'de başkanlığa Metin Kılavuz seçildi
15:55 Efsane başkan İpek, Denizlispor tesislerinden uğurlandı
15:52 Ozan Kabak, Schalke 04'te