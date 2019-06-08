Kayserispor'da 9 ülkeden futbolcu oynadı

İstikbal Mobilya Kayserispor
, geride kalan sezon bünyesinde 9 ülkeden futbolcu bulundurdu.
Spor Toto Süper Lig 2018-2019 futbol sezonunu 41 puanla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 16'sı Türk olmak üzere 28 profesyonel futbolcu yer aldı. Ukrayna
, Gana
, Portekiz
ve Romanya
'dan 2'şer futbolcu yer alırken Hollanda
, Slovenya
, Brezilya
ve Kamerun
'dan da 1'er futbolcu sarı kırmızılı formayı giydi. İstikbal Mobilya Kayserispor'da 2018-2019 futbol sezonunda forma giyen futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Hollanda: Tjaronn Chery
Slovenya: Rajko Rotman
Brezilya: Fernando Boldrin
Kamerun: Jean Armel Kana Bıyık
Romanya: Silviu Lung, Cristian
Sapunaru
Portekiz: Silvestre Varela, Tiago
Lopes
Gana: Asamaoh Gyan, Bernard Mensah
Ukrayna: Oleksandr Kucher, Artem Kravets Türkiye
: Muammer Zülfikar Yıldırım, Umut Bulut
, Levent Gülen
, Vedat Karakuş, Sakıb Aytaç, Atila Turan, Şamil Çinaz
, Hasan Hüseyin Acar
, Bilal Başacıkoğlu, Deniz Türüç
, Mert Özyıldırım, Emre Demir
, Nurettin Korkmaz
, Berkant Şahin Kök, Hakan Çıtak
, Adem Doğan - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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