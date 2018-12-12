Kayserispor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:18



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:18

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü sahasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.Antrenmanda, Kasımpaşa karşısında forma giyen oyuncular ile yedek futbolcular ayrı çalıştı.Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.