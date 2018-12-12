12 Aralık 2018, 17:18
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Kayserispor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Kayserispor

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü sahasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü sahasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanda, Kasımpaşa karşısında forma giyen oyuncular ile yedek futbolcular ayrı çalıştı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Aralık,Kayserispor
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:18



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