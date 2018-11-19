Kayserispor'da Alanyaspor Hazırlıkları Başladı

Kadir Has
Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci kısmında ise 5'e 2 pas ve ayak tenisi çalışması yapıldı.
Kadir Has,Ertuğrul Sağlam,Aytemiz Alanyaspor
Çalışma sonrası teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın doğum günü kutlandı. Antrenman sahasına getirilen pastayı kesen Ertuğrul Sağlam, "Hediye istemiyorum, bana hediyeyi cumartesi günü Alanyaspor
'u yenerek verin" dedi. Futbolcular ve kulüp çalışanları deneyimli teknik adamı tebrik etti.
19 Kasım 2018 Pazartesi 20:35