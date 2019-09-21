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Kayserispor'da Aşık dönemi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Alt Yapı Sorumlu Antrenörü olarak Mehmet Aşık ile anlaştı.

21.09.2019 14:00Kayserispor'da Aşık dönemi
İstikbal Mobilya Kayserispor, Alt Yapı Sorumlu Antrenörü olarak Mehmet Aşık ile anlaştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünde Alt Yapı Sorumlu Antrenörü değişti. Kayserispor kulübü, Alt Yapı Sorumlu Antrenörü olarak Mehmet Aşık ile anlaştı. Kayserispor alt yapısında yaş kategorilerinde antrenörlük yapan tecrübeli çalıştırıcı, artık Alt Yapı Sorumlu Antrenörü olarak da hizmet verecek.

Sarı Kırmızılı kulüpte U19 takımı sorumlu antrenörü ise Mustafa Esmeray oldu.Galatasaray U19 takımı ile sahasında oynadığı müsabakada statüye aykırı hareket ettiği gerekçesi ile ceza kuruluna sevkedilen Kayserispor'da Alt Yapı Sorumlu Antrenörü Alper Kelkitli ve U19 takımı antrenörü Ferhat Kurnaz ile yollar ayrılmıştı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Mehmet Aşık, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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