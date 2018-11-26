Kayserispor'da Atila Gitti Lopes Geldi

Süper Lig takımlarından Kayserispor
'da Atila Turan cezalı duruma düşerken, Tiago
Lopes Trabzonspor
karşılaşmasında takımdaki yerini alabilecek.
Kayserispor'da, Aytemiz Alanyaspor
maçında sarı kart gören Atila Turan cezalı durumu düştü. Daha önce Yeni Malatyaspor
, Konyaspor
ve Sivasspor
maçlarında sarı kart gören ve ceza sınırında bulunan Atila Turan, son olarak da Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart gördü.
Alanyaspor maçının 7.dakikasında gördüğü sarı kartla dördüncü sarı karta ulaşan Atila Turan cezalı duruma düştü. Atila Turan ligin 14.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Diğer yandan Galatasaray
maçında çift sarı kart görüp kırmızı kart ile oyun dışı kalan sağ bek futbolcusu Tiago Lopes, Trabzonspor maçında takımındaki yerini alabilecek. Kart cezalısı olduğu için Alanya'da oynayamayan Lopes, 3 sarı kart ile kart sınırında bulunuyor. - KAYSERİ
Tiago,Trabzonspor,Kayserispor
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:46