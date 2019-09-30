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Hikmet Karaman'ın yerine ya Samet Aybaba ya da Hamza Hamzaoğlu!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ve Samet Aybaba isimleri geçiyor.

30.09.2019 20:31

2018-2019 sezonunun 15. haftasında Kayserispor'da göreve başlayan Hikmet Karaman, takımın geçen sezon kümede kalmasını sağlamıştı. 2019-2020 sezonunda geride kalan 6 hafta sonunda galibiyeti bulunmayan, 3 puan ile 17. sırada yer alan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

HOCA İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Sarı kırmızılı kulüpte Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ve Samet Aybaba'nın isimleri ön plana çıktı. Yönetimin yeni hoca için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Samet Aybaba

HİKMET KARAMAN KİMDİR?

9 Mart 1960'da doğan Hikmet Karaman, 1994-1997 yılları arasında Kocaelispor ve Galatasaray kulüplerinde profesyonel takım antrenörlüğü yapmıştır. Karaman, 1998 yılından günümüze kadar çeşitli futbol takımlarının teknik sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2002-2003 sezonunda Çaykur Rizespor'u 2007-08 sezonunda Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkartmayı başarmıştır. Türkiye Kupası'nı 2001-02 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Kocaelispor'un teknik direktörlüğünü yapmıştır.

Hikmet Karaman'ın yerine ya Samet Aybaba ya da Hamza Hamzaoğlu!

Hamza Hamzaoğlu, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Kayserispor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR(5)
UNİTİMSAH:Samedi alirsaniz bjk degil kayseri duser
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FENERLİBAHÇELİ34:Zaten dön dolaş aynı adamlar senelerdir. Ama ortada başarı yok, yeni teknik adam yok. Eldekilerde artık belli yaşa geldi. 3 ay burada 5 ay orada.
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.....:yoksa bu şehir bunu unutmaz mı hoca !!!
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MEMLEKETİM:System yalnis. Verin takimi ne kadar bosta anterönör varsa kardes kardes calistirsinlar. Hikmet git Ahmet gel olmuyor.
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BRÜTÜS:Nedense bu hocanın hakkının yendiğini düşünüyorum
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