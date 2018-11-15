Kayserispor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Kayserispor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol-pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Antrenmanı, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir de bir süre izledi.
Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Aytemiz Alanyaspor,Kayserispor
15 Kasım 2018 Perşembe 13:54