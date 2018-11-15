15 Kasım 2018, 15:14
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Kayserispor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Kayserispor

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol-pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenmanı, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir de bir süre izledi.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Aytemiz Alanyaspor,Kayserispor
15 Kasım 2018 Perşembe 15:14



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