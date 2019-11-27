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Kayserispor'da Bayram havası

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takıma ödeme gerçekleştirdi.

27.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:52Kayserispor'da Bayram havası
İstikbal Mobilya Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takıma ödeme gerçekleştirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takıma ödeme gerçekleştirdi. Bu sezon için 2 Milyon TL'ye yakın bir ödeme gerçekleştiren Berna Gözbaşı, bugün için 6 milyon TL ödeme yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik kadrosuna, futbolculara ve kulüp personeline ödeme yaptı. Kulüp Başkanı Gözbaşı, Olağanüstü Genel kurul toplantısı sonrasında yeni bir ödeme planı da çıkardı.

Beşiktaş maçı hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdüren sarı kırmızılı futbolcular, gerçekleştirilen ödemeler sonrasında keyifli bir idman geçirdiler. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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