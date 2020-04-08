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Kayserispor'da bekleyiş devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor, liglerin devam edip etmeyeceği yönündeki belirsizliğin giderilmesini bekliyor.

08.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:53
Kayserispor'da bekleyiş devam ediyor
Hes Kablo Kayserispor , liglerin devam edip etmeyeceği yönündeki belirsizliğin giderilmesini bekliyor.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bekleyiş devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle 3 hafta önce ertelenen liglerin ardından teknik heyet ve futbolcular bir anca karanın açıklanmasını bekliyor.

Teknik heyetin hazırladığı özel program çerçevesinde bireysel çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı karara göre hareket edecek.

Süper Lig takvimine göre planlama yapacak olan sarı kırmızılı takım, bir an önce kararın gelmesini bekliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Hes Kablo, Spor
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