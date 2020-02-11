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Kayserispor'da Denizlispor hazırlığı sürüyor

Kayserispor bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçını kazanmak istiyor.

11.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:45Kayserispor'da Denizlispor hazırlığı sürüyor
bu hafta deplasmanda oynayacağı maçını kazanmak istiyor.

Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı müsabakalardan galibiyet çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçını kazanmak istiyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde tesislerde antrenmanlarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, kötü gidişe son vermek adına işi sıkı tutuyor.

Kayserispor, kar altında antrenmanlarını sürdürürken, sakatlıkları devam eden Hasan Hüseyin Acar, Nurettin Korkmaz, Alpay Çelebi, Ziya Alkurt ve kaleci Hakan Arıkan idmana çıkmadı. Futbolcuların olumsuz hava koşullarına rağmen hırslı oldukları gözlendi. - KAYSERİ

Denizlispor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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