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Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı

Kayserispor'da Emre Taşdemir, gribal enfeksiyon sebebiyle Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

22.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:39Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı
'da Emre Taşdemir, gribal enfeksiyon sebebiyle maçının kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında bugün saat 14.00'de Konyaspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da Emre Taşdemir, maç kadrosundan çıkarıldı. Gribal enfeksiyona yakalandığı için forma giyemeyecek olan Emre'nin yerine Mario Situm eklendi.

Kayserispor, Konyaspor'a karşı şu 11'le mücadele edecek:

"Silviu Lung - Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Mario Situm - Dja Djedje, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique - Artem Kravets, Muris Mesanovic" - KAYSERİ

Emre Taşdemir, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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