Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da maçın hazırlıkları aralıksız devam ediyor.
17.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:57
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor 'da maçın hazırlıkları aralıksız devam ediyor.
Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalma umutlarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, hava muhalefeti nedeniyle halı sahada çalışmalarını sürdürdü. Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı.
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor karşılaşması Cuma günü Saat : 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ
Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalma umutlarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, hava muhalefeti nedeniyle halı sahada çalışmalarını sürdürdü. Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı.
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor karşılaşması Cuma günü Saat : 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor
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