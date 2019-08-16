Kayserispor'da forma numaraları belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor
'da futbolcuların giyecekleri forma numaraları belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda başarı çıtasını yükseltmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserisppor'da hangi futbolcunun hangi sırt numaları formayı giyeceği belli oldu. Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra Sarı-Kırmızılı takımda 10 numaralı formayı yeni transfer Pedro Hernique giyecek. Kayseri'nin plaka kodu olan 38 numaralı formayı ise Hollandalı futbolcu Ben Rienstra aldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları şu şekilde;
1- Hakan Arıkan
2- Ramazan Emirhan Civelek
5- Aymen Abdennour
6- Benoit Poulain
7- Bilal Başacıkoğlu
8- Hasan Hüseyin Acar
9- Umut Bulut
10- Pedro Hernique
11- Artem Kravets
13- Miguel Lopes
14- Emre Demir
15- Atila Turan
16- Doğan Alemdar
17- Nurettin Korkmaz
19- Ömer Uzun
20- Aksel Aktaş
21- Mehmet Eray Özbek
23- Sakıb Aytaç
24- Mert Kula
25- Alpay Çelebi
27- Brice Dja Djedje
30- Adem Doğan
32- Yasir Subaşı
33- Silviu Lung
38- Ben Rienstra
43- Bernard Mensah
61- Ziya Alkurt
66- Şamil Çinaz
95- İsmail Çipe - KAYSERİ