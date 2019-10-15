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Kayserispor'da futbolcular rest çekti

İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcular kulübe rest çekti ve idmana çıkmadı.

15.10.2019 19:03Kayserispor'da futbolcular rest çekti
İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcular kulübe rest çekti ve idmana çıkmadı.

Kayserispor forması giyen oyuncular, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine idmana çıkmama kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde 15 Ekim 2019 tarihine kadar alacaklarının hesaba yatırılacağı sözü veren Kayserispor yönetimi, bu taahhüdü yerine getiremeyince futbolcular, idmana çıkmama kararı aldı.

Özellikle yabancı futbolcuların 2,5 aydır para almadıkları gerekçesiyle idmana çıkmadıkları gibi gerekirse maça da çıkmayacaklarını ifade ettikleri öğrenildi. Yöneticiler ile futbolcular arasında görüşmeler şu dakikalarda sürüyor. Futbolcular, ikna edilirse 14.00'te olan sonrasında 18.00'e alınan idman ikinci kez gecikmeli olarak başlayacak. Aksi taktirde futbolcular, bugünkü çalışmaya çıkmayacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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