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Kayserispor'da hedef 3 puan

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor'la deplasmanda yapacakları maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

11.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:46Kayserispor'da hedef 3 puan
Hes Kablo Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel 'la deplasmanda yapacakları maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.
Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fraport TAV Antalyaspor maçında şansız olduklarını belirten Prosinecki, "Futbolda biraz da şans lazım. Antalyaspor maçında çok net pozisyonlardan yararlanamadık. Bunun için de 3 puanı alamadık." dedi.
Yukatel Denizlispor karşılaşmasının belirleyici olacağının altını çizen Hırvat teknik adam, "Antalyaspor karşısında yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyoruz. Bunun için iyi hazırlanıyoruz. Yukatel Denizlispor maçında daha kompakt, hatalarını düzeltmiş bir takım olarak sahada bulunacağız. Denizlispor maçından 3 puan almak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Antrenman
Hes Kablo Kayserispor, 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Robert Prosinecki, Denizlispor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: AA

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ADINIZI YAZINCR:kayseri kümeye ahhahah
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