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Kayserispor'da hedef taraftarının desteğini almak

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe maçlarında taraftarından destek bekliyor.

20.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:46Kayserispor'da hedef taraftarının desteğini almak
Hes Kablo , sahasında oynayacağı İttifak Holding ve Göztepe maçlarında taraftarından destek bekliyor.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada, 'Bir kıvılcım yeter' sloganı ile çıktıkları yolda Denizlispor galibiyetiyle ilk kıvılcımı yaktıklarını, aldıkları 3 puanla bu lige havlu atmayacaklarını herkese gösterdiklerini belirtti.
Denizlispor maçında yakılan kıvılcımı önce Konyaspor ardından da Göztepe maçlarıyla aleve dönüştüreceklerine camia olarak yürekten inandıklarını aktaran Tokgöz, "Bizler inandık, sizlerin de bize inandığınızı görmek istiyoruz. 22 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Kadir Has Stadı'ndayız. Hedefimiz 30 bin taraftar. Bu zorlu yolda bizleri yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor, Konyaspor, Hes Kablo, Güncel

Kaynak: AA

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