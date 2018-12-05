Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi resmen başladı... Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik adamla sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden duyurdu.

İşte resmi siteden yapılan açıklama: "Sezon başında takımımızda görev alan teknik direktörümüz sayın Ertuğrul Sağlam'la, karşılıklı görüşerek yollarımızın ayrılmasından sonra yaptığımız çalışma ve görüşmeler sonunda; Daha önce de Kayseri'de görev yapmış olan değerli teknik direktör sayın Hikmet Karaman ile anlaşılmış olup, sözleşme detayları daha sonra açıklanacaktır. Yeni hocamız Perşembe günkü antremanda Kayserispor'umuzun başında olacaktır.

Şehrimiz ve hocamız için hayırlı olsun."

Sezon sonuna kadar

Demirören Haber Ajansı (DHA)'nın geçtiği habere göre ise Karaman'ın sarı kırmızılı ile olan sözleşmesi sezon sonuna kadar olacak.