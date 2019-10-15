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Kayserispor'da idman yok

İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcular bugünkü idmana çıkmadı.

15.10.2019 19:22
İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcular bugünkü idmana çıkmadı.

Kayserisporlu futbolcular, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine bugün yapılması gereken antrenmana çıkmadı. Yöneticilerin, ödeme için 15 Ekim 2019 tarihine kadar alacaklarının hesaba yatırılacağı sözü alan futbolcular, bu sözün yerine getirilmemesi üzerine protesto ederek idmana çıkmadı.

Saat 14.00'de yapılması gereken ancak sonradan 18.00'e alınan antrenmana çıkmayan futbolcular, yöneticiler tarafından ikna edilemedi. Futbolcuların idmana çıkmayacağı haberini öğrenip tesislere giden yöneticiler, problemi çözemedi.

Yöneticilerin, ödemeler için cuma gününe kadar müddet istediği ancak futbolcuların, en azından 1 aylık ödemelerin bugün yapılmasını istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı futbolcular, yaklaşık 1 saat süren toplantı neticesinde yönetime süre verdi ancak idmana çıkmama kararında diretti. Morallerin son derece bozuk olduğu sarı-kırmızılı takımda malzemeciler de, idman sahasındaki malzemelerini topladı.

Kayserisporlu futbolcular, dün de idmana çıkmayacaktı ancak yönetimin süre istemesi ile ikna oldular. Kayserisporlu futbolcular, dün 5'e 2 kısa paslaşma yaparak idmanı tamamlamıştı. - KAYSERİ
Kayserispor'da idman yok

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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