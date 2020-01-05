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Kayserispor'da imza haftası

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu hafta takıma yeni katılacak oyuncular olacağını söyledi.

05.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:33 Kayserispor'da imza haftası
Hes Kablo Başkanı Berna Gözbaşı, bu hafta takıma yeni katılacak oyuncular olacağını söyledi.

Süper Lig ikinci yarısı için kamp çalışmasını 'da sürdüren Hes Kablo Kayserispor, transfere hız verecek. Yarın Antalya'ya giderek takımın kamp yaptığı otele varacak olan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, prensipte anlaşmaya vardıkları oyuncular ile sözleşme yapacaklarını söyledi.

Basında yeralan isimler ile ilgilerinin olmadığını ifade eden Başkan Gözbaşı, "Rodney Antwi, Donis Advijaj veya Orkan Çınar ile ilgili bir anlaşmamız yok. Bunların dışında el sıkıştığımız oyuncular var. Pazartesi'den itibaren tam anlaşmaya vardıktan sonra isimlerini birbir açıklayacağım. Yarın hocamız da Antalya'ya giderek kampa katılacak" dedi.

Başkan Gözbaşı, "Sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz.. Taraftarımız rahat olsun. Bu takıma fayda sağlayacak isimler ile anlaşacağız" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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