Kayserispor'da izin zamanı

İstikbal Mobilya Kayserispor
'da, Göztepe mağlubiyeti sonrası teknik heyet futbolculara 3 gün izin verdi.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da dün oynanan Göztepe maçının ardından lige verilen milli ara nedeniyle teknik heyet futbolcular izin verdi. Salı günü Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde bir araya gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin 8.haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak.
Ligde geride kalan 7.hafta sonunda 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar topladığı 3 puanla 18.sırada yer aldı. - KAYSERİ