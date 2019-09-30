Haberler » Spor » Haber

Kayserispor'da kadro dışı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar kadro dışı bırakıldı.

30.09.2019 15:26Kayserispor'da kadro dışı
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 1 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Son olarak deplasmanda Konyaspor'a son dakika golü ile yenilen sarı kırmızılı takımda Hasan Hüseyin Acar kadro dışı kaldı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman tarafından Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen Hasan Hüseyin Acar'ın, kendisini iyi hissetmesine rağmen maç kadrosuna dahil edilmemesine tepki gösterip tartıştığı, bunun için de kadro dışı bırakıldığı ifade ediliyor. - KAYSERİ

Hasan Hüseyin Acar, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:16 Altınordu: 2 - Adana Demirspor: 2
22:15 Younes Belhanda: "Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor"
22:14 Hatayspor'da şok ayrılık
22:13 Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
22:12 Galatasaray, PSG maçına hazır
22:08 Altınordu-Adana Demirspor maçının ardından
22:06 Galatasaray-PSG maçına doğru