Kayserispor'da Kasımpaşa Mesaisi Sürdürüyor

Kayserispor
, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa
maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Hakan Ertürk yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü. - KAYSERİ
Kayserispor,Kasımpaşa
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:46