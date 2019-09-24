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Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

- Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyorKAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

24.09.2019 13:59
- Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'in 5. haftasında evinde konuk ettiği Denizlispor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, savunma ve hücum çalışmaları ile devam etti. Antrenmanda teknik ekibin oyuncularla yakından ilgilendiği görüldü.
Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.
Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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