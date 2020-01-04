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Süper Lig ekibi Kayserispor'un ismi değişti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın isminin HES Kablo Kayserispor olacağını açıkladı. Gözbaşı, "Çok zor bir yerde değiliz. Üç maça bakar. Bu takımı düşürmeyeceğime söz veriyorum." dedi.

04.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:18

'un tesislerine, uzun yıllar sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yapan Recep Mamur'un adı verildi. Törende konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kayserispor'a çivi çakan herkes bizim için çok değerli. 'nin ilk kadın başkanı olarak yola çıktım. Kayserispor için çalışıyorum ama kentin kenetlenmesi şart. Gün, takıma destek olma, eli taşın altına koyma günüdür." diye konuştu.

Berna Gözbaşı

"BU TAKIMI DÜŞÜRMEYECEĞİME SÖZ VERİYORUM"

Kayserispor'a faydalı olmadığını düşündükleri futbolcularla kulübü maddi zarara uğratmadan yollarını ayırdıklarını aktaran Gözbaşı, takımın ara transfer dönemine sağlıklı bir şekilde girmesini sağladıklarını belirtti. Gözbaşı, teknik direktör Robert Prosinecki'nin 6 Ocak Pazartesi günü kampa katılacağını ve transfer çalışmalarına devam ettiklerini de kaydetti. Takımın isminin "HES Kablo Kayserispor" olarak değişeceğini vurgulayan Gözbaşı, "Çok zor bir yerde değiliz. Üç maça bakar. Bu takımı düşürmeyeceğime söz veriyorum. Adeta mesaiye gelir gibi buraya gelip ayrılıyorum. Biz yalnız yapamayız, hepinizin desteğini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekibi Kayserispor'un ismi değişti

Recep Mamur, Kayserispor, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (1)
MEMLEKETİM: Ayi bali cok bulunca bilmem neresine sürüyormus. Para cokken bol keseden atti cakma yöneticiler simdi dileniyorlar.
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