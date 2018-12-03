Kayserispor'da Kupa Mesaisi

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor
'a 2-0 yenilen Kayserispor
, Ziraat Türkiye Kupası
'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay
ile 5 Aralık Çarşamba
günü deplasmanda yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde antrenör Hakan Ertürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Trabzonspor maçında burnu kırılan Cristian
Sapunaru, idmana maske ile çıktı. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber
antrenmana katılmazken, Umut Bulut
ise salonda çalıştı.
Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor,Kayserispor
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:41