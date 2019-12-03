Kayserispor'da kupa mesaisi

İstikbal Mobilya Kayserispor
, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 5 Aralık Perşembe günü sahasında Manisa Futbol
Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmana Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular katılmadı.
Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.