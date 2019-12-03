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Kayserispor'da kupa mesaisi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 5 Aralık Perşembe günü sahasında Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

03.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:45Kayserispor'da kupa mesaisi
İstikbal Mobilya , Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 5 Aralık Perşembe günü sahasında Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmana Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular katılmadı.
Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: AA

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