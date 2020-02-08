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Kayserispor'da Lung sevinci

Sakatlığı düzelen Hes Kablo Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, Antalyaspor maçında forma giyecek.

08.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:35Kayserispor'da Lung sevinci
Sakatlığı düzelen Hes Kablo 'un Rumen kalecisi Silviu Lung, maçında forma giyecek.

Süper Lig'in 21.haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Son çalışmasını bugün gerçekleştirerek kampa giren sarı kırmızılı takımda Rumen kaleci Silviu Lung'dan iyi geldi. 14 Ocak 2019 tarihinde Kayseri'de Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrasında sakatlanan ve ligin ikinci yarısında geride kalan 3 maçta görev alamayan Silviu Lung'un Antalyaspor maçında kaleyi koruyacağı bilgisine ulaşıldı.

Başarılı file bekçisi Antalyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacak. Yedekte ise İsmail Çipe görev yapacak. - KAYSERİ

Antalyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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