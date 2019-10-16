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Kayserispor'da mali kriz

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp yönetimi paralarını alamadıkları için antrenmana çıkmayan futbolcular için kaynak bulmaya çalışıyor.

16.10.2019 11:25Kayserispor'da mali kriz

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp yönetimi paralarını alamadıkları için antrenmana çıkmayan futbolcular için kaynak bulmaya çalışıyor.

Kayserispor'da futbolcular, Erol Bedir döneminden sonra başkanlığa gelen Hamdi Elcuman yönetimine alacaklarının ödenmesi için 15 Ekim 2019 tarihine kadar süre vermişti. Futbolcular, bu sözün yerine getirilmemesi nedeniyle dün yapılacak antrenmana çıkmadı.

3 aydır ücretleri ödenmediği belirtilen futbolcuların en azından 1 aylıklarını hesaplarında görmek istedikleri ifade edildi. Sarı-kırmızılı futbolcuların salonda fitness çalışıp, ardından tesislerdeki odalarına gittikleri kaydedildi. Erol Bedir'in istifasından sonra başkanlığa getirilen Hamdi Elcuman ve yönetim kurulunun kaynak bulmaya çalıştığı öğrenildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Süper Lig'de pazar günü saat 14.00'te Kasımpaşa'yı konuk edecek.



İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: DHA

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