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Kayserispor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

- Kayserispor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyorKAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

21.08.2019 21:40
Kayserispor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor
- Kayserispor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor
KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden İM Kayserispor, ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ve teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, kaptan Umut Bulut takımdan ayrı çalıştı.
Kayserispor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

MKE Ankaragücü, Kayserispor, Ankaragücü, Spor

Kaynak: İHA

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