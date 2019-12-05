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Kayserispor'da Nurettin sezonu kapattı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz sakatlandı.

05.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:29Kayserispor'da Nurettin sezonu kapattı
İstikbal Mobilya 'un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz sakatlandı. 2002 doğumlu futbolcunun sezonu kapattığı belirtildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bugün sahasında Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Manisa FK takımını konuk eden sarı-kırmızılı takımda Nurettin Korkmaz sakatlandı.

Maçın 39. dakikasında sakatlanarak oyun alanından sedye ile çıkan ve apar topar hastaneye götürülen Nurettin'den kötü geldi. Hastanede MR'ı çekilen ve ilk tetkikleri yapılan Nurettin Korkmaz'ın sol bacak ön çapraz bağlarının koptuğu ve menisküste yırtık olduğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Nurettin Korkmaz sezonu kapattı.

Nurettin Korkmaz bu sezon Ankaragücü maçında 8 dakika, Göztepe maçında 55 dakika, Gençlerbirliği maçında 24 dakika ve Beşiktaş maçında da 45 dakika görev almıştı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Nurettin Korkmaz, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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