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Kayserispor'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik (1)

KAYSERİ / DHA İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün bugün yapılacak seçimli olağanüstü kongresi öncesi polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

07.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:48Kayserispor'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik (1)

KAYSERİ/ DHA

İstikbal Mobilya Kulübü'nün bugün yapılacak seçimli olağanüstü kongresi öncesi polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Kadir Has Kongre ve Salonu Erciyes Salonu'nda düzenlenen önceki kongrede yer alan sarı kırmızılı taraftarlar, bu kongrede de salona girmek istedi. Ancak Sarı-kırmızılı kulüp, bu kongrede salona taraftarların alınmaması kararı verdi. Kongre salonuna giremeyeceklerini öğrenen sarı kırmızılı taraftarlar da salona girmek isteyince polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polisin biber gazıyla müdahalesi sonrası taraftarlar salon çevresinden uzaklaşırken, kongre salonu dışındaki gerginlik sürüyor.

Öte yandan Kayseri AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Kayserispor eski başkanı Erol Bedir konu ile ilgilli bir araya gelerek toplantı gerçekleştiriyor.



Kayserispor, Kayseri, DHA, Spor

Kaynak: DHA

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