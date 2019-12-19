Haberler » Güncel » Kayserispor'da sakatlık şoku - Haber

Kayserispor'da sakatlık şoku

İstikbal mobilya Kayserispor'da Bernard Mensah ile Benoit Poulain devreyi kapattı.

19.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:20Kayserispor'da sakatlık şoku
İstikbal mobilya 'da Bernard Mensah ile Benoit Poulain devreyi kapattı.
Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Mensah ve Poluain'den kötü geldi. İki futbolcu da, ligin ilk yarısının son iki maçı olan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında görev yapamayacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Bernard Mensah, 15 2019 tarihinde oynanan Gaziantep FK maçında meydana gelen sol kasık ağrısı nedeniyle yapılan tetkikler neticesinde sol uyluk iç gurup kasında (adductor longus) 1-2. derece yaralanma, buna bağlı kas içi ve kaslar arasında ödem tespit edilmiş olup yaklaşık 3 hafta sonunda takım ile çalışmalara başlayabileceği öngörülmektedir. Oyuncumuz Benoit Poulain; 17 Aralık 2019 tarihindeki antrenmanda girdiği ikili mücadele sırasında sağ dizine aldığı darbe sonucu sağ diz iç yan bağında 2. derece zorlanma meydana gelmiş olup yaklaşık 3-4 hafta sonrasında takım ile çalışmalara başlayabileceği öngörülmektedir. Her iki oyuncumuza da geçmiş olsun diler, en kısa zamanda takıma katılmalarını temenni ederiz" cümleleri paylaşıldı.
(İHA)

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:50 Torbacılar şafak operasyonuyla süpürüldü - Haber
09:50 Balerin İlke Kodal tek kişilik gösterisiyle ayakta alkışlandı - Haber
09:50 Çocuklar müze ile keşfetmeye Ayasofya'dan başladı - Haber
09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da - Haber
09:50 Iğdır ve Kars'ta kış zorlukları ve güzelliğiyle yaşanıyor - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
19.12.2019 09:51:27