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Kayserispor'da Samet Aybaba istifa etti

Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Kayserispor'dan Teknik Direktör Samet Aybaba'nın görevinden istifa ettiği iddia edildi.

28.10.2019 10:15

Süper Lig'de, Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın istifa ettiği öğrenildi. Yönetimin tecrübeli teknik adamı ikna etmek için görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Samet Aybaba, 4-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna şu cevabı vermişti:

Biz de araştırıyoruz, oyuncu listesine bakıyoruz. Kalitesi var mı yok mu ekonomisi nedir. En çok devreye girenlerde dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörlük yapmaya gittim, başarılı olduk başarısız olduk. Ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda sorun, soyunma odasında, sahada sorun var. Gideceğiz Kayseri'de yönetici arkadaşlarla konuluş radikal kararlar alacağız. Her türlü kararları alacağız.

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Kayserispor'da Samet Aybaba istifa etti

Samet Aybaba, Kayserispor, Spor


YORUMLAR (9)
FENERLİBAHÇELİ34:Konuşmayayım diyorum ama; Yahu münhal Antrenörlük bulunca düşünmeden dalıyorsunuz, sonra da 3-5 günde olmadı, İstifa et! Niye geldin niye gidiyorsun. Bilmiyormuydun durumu. Kardeşim dön dolaş senelerdir Anadolu takımlarını 7-8 adam çalıştırır ortada başarı da yok gelişmede. Demek ki olmuyor işte. .
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ANKARAGÜCÜ:ULAN MEHMET YİĞİNER İSTİFA ETTİ SANDIM ZİLLERİ HAZIRLAMIŞTIM
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ADINIZI YAZIN:Fatih zannettim
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YAZIK:kayserili kayseri spora sahip çıkmadı herkes daha çok kazanma peşinde birbuçuk milyonluk şehirde bin kişi maça giderse olacağı budur kayserli değim ama yazık oluyor bu takıma hemşermizde bıaktı iyice kötü oldu
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HAKAN44:gardas daha kimler istifa edecek kimler. burası malatya çıkış yok
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BATTALGAZİ44:MALATYASPOR BAŞLADI YİNE İSTİFA ETTİRMEYE
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ADINIZI YAZIN:çok değil üç sene sonra tekrar imzayı atar.
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MEHMET:hikmet karamanın yerine geldiğinde buraya yazmıştım kaçıncı samet aybaba dönemi diye olmuyor balık baştan kokar evvelki gün malatyaya 10 otobüs 25 servis arabasıyla takımını desteklemeye giden taraftarımıza yazık lungun yediği golde taraftara verdiği en güzel hediyeydi böyle devam
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HASGSLİ:BİZİM ARKABAHÇEMİZ VE HİKMET KARAMANI SAVUNDUĞUNUZ SÜRECE DAHA BETER OLUN. 3LİGE YALLAH. . .
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