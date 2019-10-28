Kayserispor'da Samet Aybaba istifa etti

Süper Lig'de, Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın istifa ettiği öğrenildi. Yönetimin tecrübeli teknik adamı ikna etmek için görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Samet Aybaba, 4-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna şu cevabı vermişti:

Biz de araştırıyoruz, oyuncu listesine bakıyoruz. Kalitesi var mı yok mu ekonomisi nedir. En çok devreye girenlerde dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörlük yapmaya gittim, başarılı olduk başarısız olduk. Ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda sorun, soyunma odasında, sahada sorun var. Gideceğiz Kayseri'de yönetici arkadaşlarla konuluş radikal kararlar alacağız. Her türlü kararları alacağız.