Haberler» Spor» Haber

Kayserispor'da sezon hazırlıkları

İstikbal Mobilya Kayserispor, sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

06.08.2019 22:26 Kayserispor'da sezon hazırlıkları
İstikbal Mobilya Kayserispor, sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman yarı sahada oluşturulan özel parkurda topla denge ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Hücum ve savunma oyuncularının ikili mücadele çalışması yaptığı antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Antrenman öncesi 30 yaşına giren yeni transfer Aymen Abdennour'un doğum günü kutlandı.
Çalışmayı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve yöneticiler takip etti.

İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:07   Roman Neustadter, Dinamo Moskova'da
23:52   Umut Meraş'tan transfer isyanı
23:47   Altınordu, tek golle finale yükseldi
23:46   Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
23:34   Futbol: UEFA Avrupa Ligi
23:28   Nihat Özdemir: EURO 2028'e aday olacağız
23:27   12 Dev Adam, Tunus'u da devirdi