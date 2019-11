Kayserispor'da Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve güçlenmeye dayalı birleşik hareketlerle devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan futbolculardan Pedro Henrique, teknik direktör Bülent Uygun'un takımın başına gelmesiyle yeni bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Uygun'un takıma büyük katkı sağladığını ve ekibinin çok profesyonel olduğunu vurgulayan Brezilyalı Henrique, şunları kaydetti:

"Bu sene 2 farklı hocayla çalıştık. Bülent hocamızla çok heyecanlıyız ve ekip olarak da ona yardım etmeye çalışıyoruz. Bize çok fazla katkıda bulunuyor. Mutluyuz ve iyi gidiyoruz. Futbola aşığım ve bu aşkımı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Futbolun dışında kulüple alakalı sorun olur, olmaz bunlar beni saha içinde ve maçta asla rahatsız etmiyor. Ben sahaya çıktığım zaman her şeyi unutuyorum. Takım arkadaşlarım da öyle. Ben futbolu çok seviyorum ve taraftar da iyi bir performansı hak ediyor. İyi de performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu performansımı daha da yukarıya çekeceğim."

Sivasspor ile oynayacakları maça da değinen Henrique, "Sivasspor maçı hem bu seneki performansından dolayı hem de bir derbi niteliği taşımasından dolayı çok daha farklı bir atmosferde olacak. Taraftarımızın da bu maça ilgi göstereceğini düşünüyorum. Biz her zaman kazanmayı arzulayan ve savaşan bir takım olacağız. Bunu da sahada görecekler çünkü 2 hafta boyunca çok iyi çalıştık." diye konuştu.

Ukraynalı futbolcu Artem Kravets ise sakatlıklar geçirdiğini ancak kendisini şu an çok iyi hissettiğini söyledi.

"Takıma katkıda bulunmak istiyorum"

Sakatlıklardan dolayı takıma faydalı olamadığını dile getiren Kravets, şöyle konuştu:

"Fiziksel ve mental açıdan çok iyiyim. Takıma ve arkadaşlarıma olabildiğince katkıda bulunmak istiyorum. Dışarıda tabii ki bazı problemler olabilir, bunlar futbolun doğasında var. Çoğu kulüp bunu yaşıyor ama biz bu problemleri düşünmüyoruz. Bizim asıl odaklandığımız yer, asıl meselemiz saha içi. Biz sahaya çıktığımız zaman her şeyi kenara bırakıp futbola odaklanıyoruz. Taraftarlarımız için oynuyoruz. Stada geldiklerinde onlara hep hediyeler, galibiyetler sunmak istiyoruz. Bizim işimiz bu. Onları stada davet ediyorum ve coşkuyu yaşamalarını istiyorum. Kesinlikle 3 puanı alacağımıza inanıyorum."

Osman Çakmak antrenmanı izledi

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Kayserispor'un antrenmanını takip etti.

Çakmak, teknik direktör Bülent Uygun'un antrenman coşkusu ve heyecanından faydalanmak için kente geldiğini belirtti.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için gayret gösterdiklerinin altını çizen Çakmak, "Benim, Türk halkına borcum var. Ampute futbol, dünyada Türkiye'den sorulur. Bu sloganla devam edeceğiz. Bizim en büyük hedefimiz önümüzdeki Avrupa şampiyonası. Bu şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

