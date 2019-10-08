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Kayserispor'da Tayfur Havutçu sesleri

Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Kayserispor'un hoca adayları arasında ilk sırayı Tayfur Havutçu alıyor.

08.10.2019 10:03

Kötü sonuçların ardından Kayserispor'da hem başkan Erol Bedir hem de Teknik Direktör Hikmet Karaman görevi bırakırken, başkanlık görevine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman oy birliği ile getirilmişti.

İLK ADAY TAYFUR HAVUTÇU

Sarı kırmızılı ekipte şimdi gündem yeni hocanın kim olacağı... Hikmet Karaman'ın koltuğuna 1 numaralı aday, Tayfur Havutçu. Milli arada genç teknik adam ile görüşecek olan yönetimin ajandasında Hamza Hamzaoğlu, Samet Aybaba ve İlhan Palut gibi isimler de yer alıyor.

MİLLİ TAKIM'DAN AYRILMIŞTI

A Milli Takım eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu döneminde antrenörlük görevine gelen Tayfur Havutçu istifasını Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine vermişti.

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Kayserispor'da Tayfur Havutçu sesleri

Hikmet Karaman, Tayfur Havutçu, Kayserispor, Spor

YORUMLAR(4)
ONUR:bırak hoca ne işin var bu mal kayseride bırakın düşsünler kışın deplasmanı cekılmez yazın futbolu cekılmez anca savunma yapar futbolu zevk vermez bence cok gereksiz bir takım inşallah düşer amin
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EBULHAYRLI:GELMEZ
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ADINIZI YAZIN:ibrahim üzülmez daha iyi olur derim
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ZİYAA:Samet Aybaba iyidir.
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