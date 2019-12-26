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Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı.

26.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:04 Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya 'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydetti.
Sarı-kırmızılı kulüple 30 Ekim'de teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlayan Bülent Uygun, ligde takımının başında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.
İlk yarının son haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 puanla son sırada yer alıyor.

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Spor

Kaynak: AA

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