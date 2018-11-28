Kayserispor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Kayserispor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık
Cumartesi günü sahasında Trabzonspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Antrenmana, sakatlıkları düzelen Deniz Türüç
ve Hasan Hüseyin Acar
ile iki hafta önce kadro dışı bırakılan ve yönetim tarafından affedilen Jean Armel Kana Bıyık da katıldı.
Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Aralık,Trabzonspor,Kayserispor
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:06